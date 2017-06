Oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven ook in hoger beroep veroordeeld in Thailand: 'Nederlandse staat móet nu in actie komen'

UPDATEBANGKOK/TILBURG - Johan van Laarhoven, Tilburgse oud-coffeeshophouder, is dinsdagochtend in Thailand ook in hoger beroep veroordeeld voor witwassen van het geld dat hij verdiende met het verkopen van softdrugs in Nederland. Het gaat om het investeren van de opbrengst van gedoogde coffeeshops in Tilburg en Den Bosch.

Zijn straf is wel verlaagd, van 103 naar 75 jaar, en volgens advocaat Tim Vis heeft de rechter dat weer bijgesteld naar 50 jaar. In praktijk betekent dit volgens Vis dat hij twintig jaar cel uit moet zitten. De straf van zijn vrouw is verlaagd van twaalf naar zeven jaar en vier maanden.

In Thailand is nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan, maar of dat ook in de zaak Van Laarhoven mogelijk is, is niet duidelijk. ,,Wat nu moet gebeuren, is dat de Nederlandse staat zijn verantwoordelijkheid moet nemen", vertelt Vis. ,,Johan van Laarhoven en zijn vrouw moeten zo snel mogelijk naar Nederland worden overgebracht, zodat zijn gezin kan worden herenigd. Wij gaan er alles aan doen om de staat te bewegen dit voor elkaar te krijgen. De actie móet nu uit Nederland komen."

Witwassen

Van Laarhoven werd in november 2015 tot 103 jaar cel veroordeeld voor het witwassen van het geld dat hij met zijn Brabantse coffeeshops heeft verdiend. Van Laarhoven houdt de Nederlandse staat verantwoordelijk voor die dramatische wending in zijn leven. ,,Johan heeft in Thailand niks misdaan", aldus Vis. ,,Lange tijd waren veel dingen in het Thaise proces onduidelijk, maar verhoren in Den Haag hebben aangetoond dat in ieder geval de Thaise getuigenverklaringen van Nederlandse politieambtenaren in de zaak op zijn minst onvolledig zijn geweest. Dit toont aan dat de Thaise rechter de verkeerde instantie was om dit te beoordelen.”

Het Openbaar Ministerie vroeg Thailand in de zomer van 2014 zeer nadrukkelijk om een onderzoek te beginnen naar Van Laarhoven, die daar enkele jaren eerder was gaan wonen. Tien dagen later werd de nu 56-jarige Tilburger gearresteerd.

Nederlands onderzoek

Het Nederlandse onderzoek in deze strafzaak is afgerond. Het Openbaar Ministerie Zeeland West-Brabant zal deze maand volgens NRC vier personen dagvaarden omdat ze zich tussen 2008 en 2014 onder meer schuldig zouden hebben gemaakt aan witwassen, valsheid en geschrifte en belastingfraude bij de exploitatie van coffeeshopketen The Grass Company.

Woordvoerder Martine Pilaar bevestigt dit niet en wil ook niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. ,,Wij hechten aan een zorgvuldig proces en willen eerst de dagvaardingen versturen voordat we meer bekendmaken", aldus Pilaar.