Oud-coffeeshophouder Van Laarhoven ook in hoger beroep veroordeeld in Thailand

UPDATEBANGKOK/TILBURG - Johan van Laarhoven, Tilburgse oud-coffeeshophouder, is dinsdagochtend in Thailand ook in hoger beroep veroordeeld voor witwassen van het geld dat hij verdiende met het verkopen van softdrugs in Nederland.

Zijn straf is wel verlaagd, van 103 naar 75 jaar. De rechter zelf heeft de straf toen nog bijgesteld naar 50 jaar, in praktijk betekent dit dat hij minimaal twintig jaar cel uit moet zitten. De straf van zijn vrouw is verlaagd van twaalf naar zeven jaar en vier maanden.

Witwassen

Van Laarhoven werd in november 2015 tot 103 jaar cel veroordeeld voor het witwassen van het geld dat hij met zijn Brabantse coffeeshops heeft verdiend. Van Laarhoven houdt de Nederlandse staat verantwoordelijk voor die dramatische wending in zijn leven. Het Openbaar Ministerie vroeg Thailand in de zomer van 2014 zeer nadrukkelijk om een onderzoek te beginnen naar Van Laarhoven, die daar enkele jaren eerder was gaan wonen. Tien dagen later werd de nu 56-jarige Tilburger gearresteerd.

Nederlands onderzoek

Het Nederlandse onderzoek in deze strafzaak is afgerond. Het Openbaar Ministerie Zeeland West-Brabant zal deze maand volgens NRC vier personen dagvaarden omdat ze zich tussen 2008 en 2014 schuldig hebben gemaakt aan witwassen, valsheid en geschrifte en belastingfraude bij de exploitatie van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company (TGC). De verdachten hebben volgens het OM ook een criminele organisatie gevormd met het runnen van de coffeeshops in Den Bosch en Tilburg.