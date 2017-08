Oudere e-biker in Tilburgs ziekenhuis overleden na botsing met wielrenner

Foto's tonen verroeste slingerarm van dodelijke kermisattractie

16:33 OHIO/TILBURG - Op foto's in handen van de Amerikaanse nieuwszender 10tv is te zien hoe verroest de dodelijke attractie Fire Ball was op het moment dat de arm afbrak. Gisteren liet de Nederlandse fabrikant KMG weten dat flinke corrosie aan de slingerarm de veroorzaker was van het dodelijke ongeluk in het Amerikaanse Ohio.