Overlijden babyzwaantjes in Tilburg blijft mysterie: géén vogelgriep ontdekt, buurtfeest gaat door

Poppodium 013-directeur: 'Pas wiet-ontheffing buitenlandse bezoekers ook op andere festivals toe'

9:55 Do 8 juni: Tijdens de afgelopen edities van festivals Woo Hah! en Roadburn mochten buitenlandse bezoekers voor het eerst in jaren weer wiet en hasj in de Tilburgse coffeeshops kopen. Dat is succesvol én smaakt naar meer, zeggen Poppodium 013-directeur Frens Frijns en Gijs van Schijndel, de woordvoerder van The Grass Company Tilburg.