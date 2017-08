Parkeren in Den Bosch en Tilburg (in verhouding) niet eens zo duur

De branchevereniging baseert zich daarbij op het maximumtarief voor het eerste uur parkeren op straat, dus niet in de parkeergarage, in 36 grote winkelsteden. In Tilburg betaal je voor het eerste uur 2,20 euro, in Den Bosch net wat meer: 2,50. Het landelijke gemiddelde is 2,61 euro. In Brabant is Eindhoven de uitschieter met 3,50 euro, Breda is met 2,20 euro net zo duur als Tilburg. Amsterdam is zoals altijd koploper met een gemiddelde van 5 euro per uur. De gemeente Westland is het goedkoopst, daar is het eerste uur gratis.