Pastor die Tilburgs meisje (16) verkrachtte gaat in hoger beroep vanwege vermoeden 'valse aangiftes'

Advocaten Alicia Blonk en Natacha Harlequin vinden dat de aangiftes van de slachtoffers tijdens het opsporingsonderzoek onvoldoende zijn onderzocht.

De omvangrijke zedenzaak had een directe link met Nederland, omdat B. volgens het Openbaar Ministerie een meisje uit Tilburg zou hebben verkracht in een hotelkamer in Den Haag.

Flinke opschudding

De zaak rondom Orlando B. veroorzaakte wereldwijd flinke opschudding. Het zou gaan om het grootste misbruikschandaal op Curaçao ooit. Aanvankelijk werd tegen de geestelijke een gevangenisstraf van achttien jaar celstraf geëist. Omdat hij in een aantal zedenzaken is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs, valt de opgelegde straf een stuk lager uit.

Toch is Orlando B. ontevreden over zijn straf. Zijn advocaten hebben hoger beroep ingesteld, omdat er tijdens het opsporingsonderzoek geen beroep is gedaan op deskundigen van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Dit is volgens Alicia Blonk en Natacha Harlequin, de verdediging van B., wel gebruikelijk.

Opnieuw beoordelen

Het LEBZ bestaat onder meer uit klinische psychologen en pedagogen, ervaren zedenrechercheurs en gedragskundigen. Volgens de verdediging dient deze instantie immer geraadpleegd te worden voordat er dergelijke beslissingen in het opsporingsonderzoek worden genomen. In het hoger beroep doen de advocaten van B. daarom het verzoek om de aangiftes van de slachtoffers opnieuw te laten beoordelen.

De advocaten verwijzen in hun motivatie naar een andere Curaçaose zedenzaak in 2012. Daarbij werd uiteindelijk door het LEBZ geconcludeerd dat de aangiftes en getuigenverklaringen niet op de waarheid berustten. Overigens hoeft zo’n ‘valse aangifte’ niet per definitie opzettelijk te zijn, zeggen ze.

,,Het kan gaan om hervonden herinneringen aan seksueel misbruik. In dat geval is de herinnering van een aangeefster dermate vertroebeld, dat zij zelf ook nietmeer precies weet wat er met wie is gebeurd en wanneer.”

Afdeling in Tilburg

Orlando B. was pastor van de Rains of Blessing-kerk, die ook een afdeling in Tilburg had. De feiten vonden plaats tussen 2003 en 2016 op Curaçao en in Nederland. De rechter stelde vast dat de 53-jarige pastor zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen, die allemaal lid waren van de geloofsgemeenschap.

B. richtte de Rains of Blessings-kerk jaren geleden op en fungeerde daar tot zijn aanhouding fulltime als organisatorisch en geestelijk leider.

Hoger beroep OM