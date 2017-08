Plafond hotel in Lloret stort in, Tilburgse (28): 'Er was veel paniek'

LLORET DE MAR - In Lloret de Mar is donderdagavond het plafond van een hotellobby naar beneden gevallen. Met de aanslag in Barcelona in het achterhoofd, zorgde dat voor veel paniek onder de hotelgasten, onder wie de Tilburgse mevrouw Donders (28).

,,We hadden op het nieuws direct al van de aanslag gehoord'', zegt Donders, die niet niet met haar voornaam genoemd wil worden, omdat ze sinds de aanslag al zo veel berichtjes krijgt van bezorgde kennissen. Barcelona ligt vlakbij. ,,Toen we vanavond aankwamen bij het hotel, zagen we dat het plafond net naar beneden was gekomen. Dat is wel even schrikken. Er gaat van alles door je hoofd.''

Al vrij snel blijkt het te gaan om een ongeluk. Een jongen raakte volgens Donders gewond. ,,Hij is door de mensen van het hotel naar het ziekenhuis gebracht. Maar ze doen hier heel geheimzinnig. Eerst bleef de muziek gewoon aan en probeerden ze iedereen rustig te houden. Maar inmiddels is alles uit en staat het vol brandweer en politie.''

Naar huis

Ze mag haar kamer niet in, waar de koffers liggen van haar en een vriend. Niet dat ze nog een nacht in het hotel wil blijven slapen, maar ze heeft de spullen wel nodig. ,,Ik blijf hier niet. We rijden meteen terug naar Nederland. We staan allemaal op straat en niemand die hier nog durft te slapen.'' Ze keert daarmee één dag eerder terug van vakantie. Andere hotelgasten hebben volgens haar een probleem: er is zo snel geen slaapplek gevonden.

,,De communicatie is heel slecht. We weten niets. Niet wat er gebeurd is en niet of we nog naar binnen mogen.'' Medewerkers van hotel Augusta waren donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm Hotelgasten zitten buiten, voor het hotel. Ze weten niet of ze nog naar binnen mogen. © Donders