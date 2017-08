Pleidooi voor Tilburgse burgemeester; 'Het hele land zit vol Tilburgs talent'

De groep vindt 'social innovation' het belangrijkste thema voor de stad: samen van onderop iets opbouwen. ,,Een burgemeester dient zijn burgers tot op het bot te kennen en hoe comfortabel is het dan als hij niet zijn eerste ambtsjaren hoeft te besteden aan het ontcijferen van zijn inwoners", zegt Tom Pijnenburg namens de groep. ,,Waarom geen Tilburger? Het hele land zit vol Tilburgs talent."

Man

Fred van Boeschoten zorgt voor de ludieke toon in de campagne. Op de website deburgemeestervantilburg.nl biedt hij tegenwicht aan de voorkeur voor een vrouw die een peiling onder Tilburgers opleverde. ,,Wat ons betreft gaat de voorkeur uit naar een man." De website wordt dinsdag om 14 uur met een Facebook-evenementje gelanceerd.

De gewenste 'social innovator' moet de stad die de laatste jaren uit zijn schulp is gekropen verder helpen opbloeien, vindt de groep. ,,Ons doel is dat Tilburgers inzien dat hun stad er wel degelijk toe doet en dat mensen trots zijn op Tilburg." Ook veiligheid is voor de groep een belangrijk thema.