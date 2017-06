Politie: meer mensen weten af van fatale mishandeling Lou Herst

Geldautomaat in Haghorst keert definitief niet terug

17:08 HAGHORST - Er komt definitief geen geldautomaat meer in Haghorst. Dat heeft de Rabobank na overleg met de eigenaren van eetcafé Den Horst besloten. In een brief aan de inwoners van Haghorst laat de Rabobank weten dat de omgeving van het eetcafé niet aan de aangescherpte veiligheidseisen voldoet.