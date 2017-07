Politie neemt spullen in beslag van mogelijk drugslab bij inval in pand Kraaiven

Korte speelfilm 'Geheim van de Kempen' in première bij Cinecitta

14:22 TILBURG - Bij bioscoop Cinecitta is donderdagavond de première van de korte speelfilm 'Het Geheim van de Kempen'. De film is gemaakt door 25 studenten van het ROC in Tilburg. De titel van de film is gebaseerd op de gelijknamige, jaarlijkse toertocht die bij Cinecitta vertrekt.