Politie overdonderd: hele wijk zoekt spontaan mee naar urenlang vermist jongetje (9)

Geplaatst door https://www.facebook.com/politieteamleijdal op donderdag 27 augustus 2015 Het begint met een simpel politieberichtje op Facebook: 'Wij zijn in de Reeshof, B-buurt, op zoek naar een negenjarig vermist jongetje. Verzoek om mee uit te kijken naar een klein donkerblond jongetje.' Die melding raakt veel mensen in het hart. Niet alleen wordt het meer dan 600 keer gedeeld, bijna 200 mensen komen ook daadwerkelijk in actie. De ene na de andere buurtgenoot meldt zich bij de politieauto op het plein bij de Berkenrodelaan. Iedereen wil helpen zoeken.

,,Tilburg staat bekend als een betrokken stad. Dat is soms een nadeel, want mensen willen overal vooraan staan. Maar dat het ook voordelen heeft, blijkt hier maar weer eens'', zegt Koen, die nu zo'n acht jaar agent is.

Zes uur zoeken

Het 9-jarige jongetje zou rond half acht thuis komen van het buitenspelen. Maar hij komt niet. Zijn bezorgde ouders bellen de politie en agent Koen en zijn collega Thomas van politieteam Leijdal zijn als eerste ter plekke. ,,Eerst hebben we wat gezocht met de familie en een buurman. Maar na drie kwartier werd het serieus'', reconstrueert Koen. Hij stuurt een Burgernet-berichtje, en plaatst de oproep op Facebook.

De agenten in de B-buurt hebben geen idee waar ze moeten zoeken. Langzaamaan wordt het zo laat, dat de jongen kilometers ver kan zijn. ,,We hadden geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar hadden ook geen idee waar hij zou kunnen zijn.'' Als de ene na de andere buurtbewoner zich komt melden, is dat dus meer dan welkom.

'Het minste wat je kan doen'

,,Meehelpen is het minste wat je kan doen. Zeker als je in de buurt woont'', zegt buurtbewoonster Priscilla de Ron. Mensen roepen elkaar ook op om mee te helpen: ,,Als je met de hond gaat wandelen, help mee zoeken'', zegt Carla Freriks tegen een bekende.

Het vergt wel wat organisatie. Zo'n massale hulp hadden de agenten nog nooit gehad. Koen doet spontaan wat hem op dat moment het beste lijkt. ,,Ik heb groepjes van vier personen gemaakt en die met een opdracht op pad gestuurd. Naar de vijver, of naar het kanaal.'' Het zoekgebied kan zo makkelijk worden uitgebreid tot grofweg de Reeshof, en het gebied tot Ringbaan West.

Mogelijk slechte afloop

Geplaatst door https://www.facebook.com/politieteamleijdal op donderdag 27 augustus 2015 Ondertussen wordt ook de politie-inzet flink verhoogd. Tientallen agenten uit de buurt zoeken mee, sommigen met politiehonden. Ook vrijwillige agenten die meehelpen bij de avondvierdaagse sluiten aan. Maar tegen middernacht is er nog altijd geen spoor van de jongen.

,,Op dat moment maakten we ons wel heel veel zorgen. We gingen uit van het ergste. Ik heb toen iedereen bij elkaar geroepen en gezegd dat het zou kunnen dat het slecht afloopt en dat ze goed moesten bedenken of ze wilden blijven zoeken. Maar iedereen bleef.''

Zes uur

Tegen twee uur 's nachts wordt weer iedereen bijeen geroepen. Er zou professionelere hulp ingeschakeld worden, met onder andere een politiehelikopter. Maar net als ze op het punt staan dat te vertellen, treft een buurman de jongen aan. Ongedeerd. De opluchting is voelbaar onder de zoekers.

,,Opgelucht dat hij in goede gezondheid is gevonden. Dit was de perfecte samenwerking tussen politie en bewoners'', vindt Johan Rutteman. ,,Blij dat we uiteindelijk met een gerust hart naar bed konden'', zegt Tirza Pijnenburg.

Lessen

Om de privacy van de jongen te beschermen, vertelt de politie niet waar de jongen al die tijd is geweest. Maar Koen doet wel graag zijn verhaal, omdat hij zo trots is op al die mensen die kwamen zoeken. ,,Dit is echt de kracht van sociale media. Heel fijn dat iedereen kwam helpen.'' Hij trekt er ook lessen uit. Samen met de persvoorlichting bekijkt hij hoe bijvoorbeeld Facebook nog beter kan worden ingezet. ,,Iedereen was heel tevreden. Een volgende keer proberen we het zeker weer op deze manier te doen.''