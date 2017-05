Politie: overvaller 't Pleintje in Tilburg komt mogelijk uit de buurt

Daags voor de overval werd een verdacht persoon gezien in de nabijgelegen Broekhovenseweg. Mogelijk gaat het om dezelfde man die de boel aan het verkennen was, aldus de politie. Tijdens de uitzending werden camerabeelden getoond van de overvaller die over het Pater van den Elsenplein loopt als van het moment van de overval in de winkel.

De overvaller loopt gehuld in een donkere capuchonjas, met muts en een zonnebril en gewapend met een aardappelschilmesje 't Pleintje binnen. Hij eist geld, maar eigenaar Ger Diepens die op dat moment in de zaak is, is niet van plan daaraan mee te werken. Hij grijpt een zitkruk achter de balie vandaan waarop de overvaller het op een lopen zet. ,,Deze man moet van de straat'', aldus Diepens in de uitzending.