Politie vindt 1.200 pillen en kilo's drugs in Tilburg

Hilvarenbeek: Marthe zingt nu zelf op Elastiek

12:39 TILBURG/HILVARENBEEK - Singer-songwriter Marthe Hamers (23) speelt zaterdag tijdens festival Elastiek. De zangeres is opgegroeid in Hilvarenbeek en was zelf vaak te gast op Elastiek. Als kind haalde ze bij het Beekse festival plastic glazen op en ze zag het duo Twarres optreden waarvan ze fan was.