Politie: 'Zwaar vuurwerk is oorzaak harde knal in Tilburg'

Agenten gingen in die wijk op zoek naar mogelijke daders, maar die werden niet gevonden. Ook konden agenten geen sporen van schade aan gebouwen, voertuigen of andere spullen vinden.

,,Uiteraard beschouwen we dit, zeker in deze huidige tijd, als zeer onwenselijk. Er is door de knal onnodig onrust gecreëerd bij veel mensen. We willen daarom ook graag weten wie dit heeft gedaan om met deze persoon in gesprek te gaan", laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten.