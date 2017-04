Politiehond Aras bijt vluchtende Tilburger (29) het ziekenhuis in: flink gewond aan billen

DIESSEN/TILBURG - Een 29-jarige inbreker uit Tilburg probeerde vrijdagnacht tevergeefs uit de handen van de politie te blijven. De man verstopte zich tijdens zijn vlucht in de bosjes, maar politiehond Aras spoorde hem op en beet hem in zijn achterwerk. De Tilburger raakte dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest.

Bij de politie kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding binnen. Er zou ingebroken worden in een bedrijfspand aan de Julianastraat in Diessen. De politie ging met meerdere eenheden ter plekke om poolshoogte te nemen.

Vluchtpoging

Op de provinciale weg bij Hilvarenbeek werd een auto aan de kant gezet met daarin de vermoedelijke inbrekers. In de auto vond de politie inbraakspullen. Daarop werden de twee mannen, 29 en 43 jaar oud en afkomstig uit Tilburg, gearresteerd.

De 29-jarige verdachte liet zich niet zomaar arresteren en sloeg op de vlucht. Ver kwam hij niet. Hij probeerde nog de weg over te steken en zich te verstoppen in de bosjes, maar politiehond Aras spoorde hem op en beet hem flink in zijn billen.