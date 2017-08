Politiehond vindt agressieve inbreker in Tilburgse bedrijfshal

Mogelijk botulisme in water Piushaven en Wil­hel­mi­na­ka­naal

15:22 TILBURG - In het water van de Piushaven in Tilburg is woensdag een zieke eend uit het water gevist. Het dier had waarschijnlijk botulisme, een ziekte die voor watervogels dodelijk is. Een dierenarts heeft de eend laten inslapen.