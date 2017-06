Politiek steunt plan verkoop Willem II Stadion

Woo Hah geopend met Tilburgse acts Kringili en Alex Megas

17:25 TILBURG - Met de show van Tilburgers Kringili en Alex Megas is Woo Hah 2017 officieel geopend. ,,Dankzij jullie zijn we op level 2, we zijn semiprofs!”, zegt Kringili tegen zijn publiek.