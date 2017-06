Politiek steunt plan voor weren 'asocialen' uit Stoeterijstraat Tilburg

Woningzoekenden met een uitkering zijn komende jaren niet meer welkom in de Stoeterijstraat in de Tilburgse wijk Groenewoud. Evenmin als mensen die bij criminele zaken betrokken zijn geweest of elders in de stad woonoverlast hebben veroorzaakt. Werkenden en mensen met een afgeronde opleiding krijgen voorrang als er een huis vrijkomt. Dit moet de leefbaarheid in de straat, die al jaren als 'zwak' bekendstaat, verbeteren. Het gaat om een proef van tenminste vier jaar. Op aandringen van de politiek vindt na 2 jaar de eerste evaluatie plaats.