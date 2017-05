Prins Heerlijk start ook in Eindhoven zorgopleiding

In september gaat de opleiding van start met vijftien leerlingen. De Tilburgse stichting en het Eindhovense Summa College hebben de mbo-opleiding opgezet. Hoofdbestanddeel daarvan is dat jongeren van 16 tot 27 jaar onder intensieve begeleiding werken en leren in centra voor ouderenzorg. Zorgorganisaties als Vitalis en Sint Annaklooster zorgen voor de praktijkplekken. Met een derde instelling is Prins Heerlijk nog in gesprek.