Psycho Mind Festival pakt het weekend dat van Incubate was

Vrouw lichtte tien jaar lang sociale dienst op met appartementje

16:15 TILBURG - Een 62-jarige vrouw heeft bijna tien jaar lang een kamertje gehuurd in de Tilburgse Piusstraat om op die manier een bijstandsuitkering te kunnen ontvangen. In werkelijkheid woonde en werkte ze in België. Tegen de vrouw is in de rechtbank in Breda een celstraf geëist van tien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Zelf vroeg ze om hooguit een taakstraf.