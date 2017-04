Ravage aan Tilburgse Groenstraat na botsing

Niemand meer weggestuurd bij rij milieustraat Tilburg

3 april TILBURG - Het was afgelopen zaterdag zo druk op de Tilburgse milieustraat Albion dat een aantal wagens, die tegen sluitingstijd nog in de rij stonden, door medewerkers naar huis werden gestuurd. Dat was een foutje, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Het had niet mogen gebeuren. Mensen die in rij staan als het 17 uur is, worden voortaan geholpen. Als dit betekent dat het een uur langer duurt, dan gaan we een uur langer door."