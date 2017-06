Rechter: Stamkroeg Satudarah Tilburg hoeft niet dicht

Opnieuw sexting op Vakcollege Tilburg: scholiere (15) al twee maanden gebroken thuis

11:42 TILBURG - Een 15-jarige scholiere van het Vakcollege in Tilburg zit al acht weken ziek thuis nadat ze voor de tweede keer slachtoffer is geworden van sexting. Van de tiener circuleerde twee maanden geleden een naaktfoto. De jongen die door haar en medeleerlingen aangewezen wordt als de dader, ontkent in alle toonaarden.