Regionale voorronde Write Now! gewonnen door Tilburgse

Dat is Sunya Gehehun uit Tilburg, amper twintig jaar oud, maar volgens de jury viel zij op doordat zij een 'mooi rond verhaal had ingezonden, met opvallend veel samenhang'. ,,Nog opvallender is misschien nog wel de grote zorgvuldigheid waarmee het verhaal is gemaakt.Nogmaals, dat is vooral zo bijzonder gezien de jonge leeftijd van de schrijfster", aldus juryvoorzitter Jonathan Griffioen. De winnares was zichtbaar verrast: ,,Ik heb dit geschreven, heb het vervolgens best wel enige tijd laten liggen en toen maar besloten om het toch in te sturen...", aldus een breed lachende Gehehun. Haar verhaal gaat over een vrouw en haar minnaar en diens echtgenote. Geur speelt een opvallende rol in het proza van de prijswinnaar.