Rotterdammer (23) valt meisjes lastig op Tilburgse kermis en betaalt met vals geld

Zes hen­nep­kwe­ke­rij­en geruimd in Tilburg en Haghorst

12:59 TILBURG - De politie heeft de afgelopen week op vier adressen in Tilburg hennepkwekerijen geruimd. Ook in Haghorst is een hennepkwekerij geruimd. In totaal werden er 1440 hennepplanten in beslag genomen.