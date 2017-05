Rotterdammer slaat automobilist na aanrijding op Piusplein in Tilburg

VIDEO: Trompettist Jo van Druenen blaast al dertig jaar op Dodenherdenking

7:41 NULAND - Honderden trompettisten zullen deze donderdagavond om 20.00 uur weer even de bibbers hebben. Bij lokale dodenherdenkingen in het hele land zijn de ogen op hen gericht, vóór twee minuten stilte in acht wordt genomen. Bij de herdenking in Nuland is Jo van Druenen al zeker dertig jaar de man die de welbekende noten van de Taptoe blaast.