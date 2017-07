Ruud Vreeman maakte zijn vroegere makker Jan Hamming enthousiast voor Zaanstad

De gemeenteraad van Den Bosch koos daarop voor Jack Mikkers, die aanvankelijk op nummer twee was geplaatst door de vertrouwenscommissie. Jan Hamming was in 2004 de man die -als wethouder- Vreeman vroeg om een gooi te doen naar het burgemeesterschap van Tilburg. De twee PvdA'ers vormden in de jaren daarna een hecht duo. In november 2016 werd Vreeman waarnemend burgemeester in Zaanstad, de stad waar hij tussen 1997 en 2004 al de ambtsketen droeg. ,,Ik wist dat Hamming een grotere gemeente ambieerde, dus ja, ik heb hem met enig enthousiasme verteld over Zaanstad. Maar toen was ik nog geen waarnemend burgemeester. Ik heb verder ook geen enkele rol gespeeld bij zijn benoeming."