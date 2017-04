Ruzie in KFC Tilburg escaleert: meiden met elkaar op de vuist, agente gewond

TILBURG - Een ruzie tussen tien meiden is dinsdagmiddag in het centrum van Tilburg geëscaleerd en uitgelopen op een vechtpartij. Daarbij is een 15-jarig meisje meerdere keren in het gezicht geslagen. Een 14-jarige Tilburgse is opgepakt, meldt de politie woensdag. Volgens ooggetuigen begon de ruzie in de KFC en escaleerde deze buiten.