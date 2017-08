Ruziemakers trappen en krabben agenten en dreigen te slaan met ketting in Tilburg

Een eigen tent op camping Wonderland

14 augustus OISTERWIJK De zomervakantie kruipt naar haar eind. De twee laatste weken van de vakantie strijkt in de stad en de omliggende dorpen het kindervakantiewerk neer. Zo bouwden kinderen in Oisterwijk hun tenten op. Letterlijk deze keer. Ze staan een week lang op camping Wonderland. Daar is een campingwinkel, een bingo en de leiders lopen in campingsmoking (lees: trainingspak).