Ruziënde metalband weigert excuses na flopconcert in 013: 'Je ontspoort wel eens'

Inbrekers tankstation Tilburg aangehouden na verstoppoging in voortuin

9:50 TILBURG - Een Belg (23) en een Tilburger (24) die rond 04.15 uur in hadden gebroken bij een tankstation aan de Mascagnistraat in Tilburg, zijn woensdag in alle vroegte door getuigen gezien en daarna gearresteerd door de politie terwijl ze zich probeerden te verstoppen in een voortuintje.