Ruziënde metalband wil dramaconcert in 013 zo snel mogelijk inhalen: 'Het was een lawine aan clusterfucks'

TILBURG – De Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch werkt aan de mogelijkheid om het geflopte concert in Tilburgse poppodium 013 zo snel mogelijk in te halen. Dat laat leadgitarist Zoltan Bathory donderdag op Facebook weten. Het inhaalconcert is dan zeer waarschijnlijk zonder zanger Ivan Moody, die deze week naar een afkickkliniek is gestuurd na zijn belabberde performance in Tilburg.

Volgens Bathory was het uitverkochte optreden in 013 ‘een lawine aan clusterfucks’. Tijdens de intro ging het al helemaal mis. ,,Een crewlid startte de intro zonder te controleren of we allemaal aanwezig waren”, legt de gitarist uit.

,,We waren halverwege het eerste nummer toen we realiseerden dat Ivan nog niet eens in het gebouw was.” Op dat moment rende een bevriende artiest het podium op om de zang tijdelijk over te nemen.

Verkeerde instrumenten

Toen Moody erachter kwam dat zijn band zonder hem was begonnen met spelen, zou hij erg kwaad zijn geworden. ,,Vanaf dat moment liep het volledig uit de hand. Zijn woede kreeg de overhand en in alle chaos gebeurde er nog meer crazy shit”, schrijft Bachory. ,,Liedjes werden overgeslagen, we kregen verkeerde instrumenten en als klap op de vuurpijl verliep de toegift helemaal hysterisch."

Na afloop bleek dat Moody die dag onder invloed was van drugs. Dit zou zijn vreemde gedrag tegenover de band en het publiek verklaren. Hierop zag Five Finger Death Punch geen andere optie dan om de zanger naar een afkickkliniek te sturen. ,,Zodat hij voor zichzelf kan zorgen en sterker terug te komen. De show moet doorgaan, dat zijn we onze fans verplicht.”

'We komen terug'

Bachory richt zich tenslotte persoonlijk tot de teleurgestelde fans in Tilburg. ,,We komen terug. We gaan de rotzooi waar jullie helaas getuige van waren helemaal goedmaken.”