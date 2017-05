Schadefonds keert recordbedrag uit aan slachtoffers en nabestaanden geweldsmisdrijf

DEN BOSCH - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2016 een recordbedrag uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden van een geweldsmisdrijf. Het afgelopen jaar werd in totaal 16,9 miljoen euro uitbetaald. Dat is het hoogste bedrag in het 41-jarig bestaan van de organisatie. In 2016 vroegen ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden om een financiële tegemoetkoming. Gemiddeld ontvingen zij een tegemoetkoming van 3.721 euro.

Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus. Slachtoffers en nabestaanden van een geweldsmisdrijf uit Tilburg en Den Bosch ontvingen in 2016 fors hogere bedragen dan in 2015. Het fonds keerde in 2016 ruim 313.000 euro uit in Tilburg, bijna een halve ton meer dan het jaar ervoor. In Den Bosch ontvingen slechtoffers en nabestaanden vorig jaar ruim 171.000 euro, in 2015 was dit net meer dan een ton. In Oss werd ruim 100.000 euro meer uitgekeerd dan in het jaar daarvoor, in Meierijstad ruim 40.000 euro.

In heel Brabant werd ruim 2,1 miljoen euro uitgekeerd, in 2015 was dat bedrag bijna 1,4 miljoen euro. In alle provincies werd in 2016 meer geld uitgekeerd dan een jaar eerder, met uitzondering van Friesland.

'Wereld te winnen'

Twee jaar geleden gaf Schadefonds-woordvoerder Karin Schwencke nog aan dat weinig mensen het fonds weten te vinden. ,,Er is nog echt een wereld te winnen", zei ze destijds. Zo werd in 2014 slechts 9,7 miljoen euro uitgekeerd; bijna de helft minder dan in 2016.