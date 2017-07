Schietpartij in Puccinistraat Tilburg, daders gevlucht

Twee heftige vechtpartijen in korte tijd: Tilburgse vechtersbaas moet 9 maanden de cel in

31 juli TILBURG - De rechtbank in Breda ziet geen reden om een andere straf op te leggen dan was geëist. Een 29-jarige Tilburgse vechtersbaas moet daarom nog drie maanden langer in de bak blijven. In totaal krijgt hij negen maanden.