Schrobbelèr, Tilburgs bittertje van koninklijke allure

TILBURG - Dat was laatst nog eens prima pr voor de firma Schrobbelèr BV. Willem-Alexander loopt over de rode loper naar zijn Koningsdagconcert in de Tilburgse schouwburg en wat drukt een Oranjefan hem in de hand? Een kruik Schrobbelèr. Moest ie als Tilburgse lekkernij zeker proeven.

,,Nee, daar zaten wij als bedrijf echt niet achter”, bezweert directeur-eigenaar Pieter-Jan Wassing (58), zoon van de man die 44 jaar geleden het kruidenbittertje uit 43 kruiden bereidde.,,Des te mooier om te zien dat Schrobbelèr door gewone Tilburgers als hun eigen drankje wordt gezien.”

Maar wat weten de Tilburgers eigenlijk van Schrobbelèr. Vier prangende vragen!

Wat zit er in Schrobbelèr?

Dat is het geheim van de familie Wassing. De receptuur van het drankje bestaat uit 43 kruiden, waaraan karamel voor de bruine kleur wordt toegevoegd. Verfijnde smaakpapillen halen steranijs en kaneel eruit. Een steelse blik in het laboratorium valt ook op potten met duizendguldenkruid, ananasmunt of gentiaanwortel. Wijlen Frans Verbunt verkondigde ooit als tonprater dat TNO een monster van Schrobbelèr op inhoud had gecontroleerd. Conclusie: ‘Uw paard is ernstig ziek.’

Wat is een schrobbelèr?

Een visser die met een schrobnet vist, noemt zichzelf een schrobbelaar. Maar de Tilburgse schrobbelèr komt uiteraard uit de textielindustrie. Vanachter zijn schrobbemolen haalde de schrobbelèr de wol uit de war. Daarvoor had de duvelèr in zijn duvelhok de wol al van schapenpoep en graspollen ontdaan.

Hoe drink je Schrobbelèr?

Traditioneel: als een koude borrel. Nog kouder, met drie ijsblokjes plus een schijfje limoen. Of juist warm met chocomel en slagroom. In een cocktail. Bij de koffie. Bij bier. In je bier. Als shotje tussendoor. Schrobbelèr wordt door de familie Wassing zo breed in de markt gezet. Geen drankje voor jong of oud, maar een allemansvriend. Spare ribs met Schrobbelèr-saus zijn in de Tilburgse horeca overigens ook al opgedoken.

Waar wordt Schrobbelèr gedronken?

Van de jaarproductie van 550.000 liter is 90 procent voor de binnenlandse markt. In 12.000 horecabedrijven en bij 2000 slijters is Schrobbelèr te koop. Alleen de kop van Noord-Holland is nog een blinde vlek. De export naar negen landen is nog bescheiden. Mits warm geserveerd lusten Belgen er wel pap van, maar Chinezen wisten met Schrobbelèr geen raad. Australië en Amerika zijn groeimarkten, maar daar wordt de onuitspreekbare Schrobbelèr als Jans aan de man gebracht. En niet in een kruik, maar in een fles.