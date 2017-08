Schuldeiser laat duidelijke boodschap achter op Tilburgs rolluik

Nieuwkomer Willem II-straat Tilburg: ReShare Store: 'Jaarlijks halen we 25 miljoen kilo kleding op'

16:57 Di 22 aug: Een hippe winkel zoals er zoveel in de stad zijn. Dat zou je op het eerste oog over de nieuwe Reshare Store aan de Willem II-straat zeggen. Mooie schoenen, rekken met gave spijkerbroeken. Toch is er een groot verschil met het overgrote merendeel van het winkelaanbod in Tilburg: het doel én de extreem lage prijzen.