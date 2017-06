Scooterrijder raakt gewond bij botsing met automobilist in Tilburg

Man beschiet Bas (23) vanuit Volkswagen met BB-gun in Tilburg: 'Ik vind dit zo kansloos'

29 juni TILBURG – Bas van den Eijnden is boos. De 23-jarige Tilburger werd zondag in zijn woonplaats zonder enige aanleiding beschoten. Een onbekende man schoot met een BB-gun vanuit een blauwe Volkswagen, die er na het incident in volle vaart vandoor ging.