Seinstoring tussen Tilburg en Breda zorgt voor problemen op het spoor

UPDATE VIDEO: Bliksem slaat in woning Tilburg; brand onder controle

6 juli TILBURG - Een huis aan de Willem Passtoorstraat in Tilburg is donderdagavond in brand gevlogen na een blikseminslag. De bewoners waren niet thuis op het moment dat de bliksem insloeg. De brand is inmiddels onder controle, er zouden geen gewonden zijn gevallen.