Sjoerd was net vertrokken uit afgebrande Airbnb boven FEBO: 'De brand woedde bij de nooduitgang'

TILBURG - Toen Sjoerd Rinsma uit Wolvega woensdagochtend wakker werd, schrok hij flink. Tijdens de Tilburgse kermis sliep hij elf nachten in de Airbnb boven de FEBO in de Heuvelstraat. Van dat appartement is na de grote brand van dinsdagnacht niets meer over.

Hij sliep onder het puntdak, op de derde verdieping. De ruimte was gesplitst, in het andere gedeelte sliep volgens Rinsma de man die via het dak van de FEBO wist te ontsnappen. ,,Ik herken hem van de foto's. Hij sprak slecht Nederlands, dus heb niet met hem gesproken. Hij sliep aan de kant van de Heuvel, ik aan de achterkant.''

De man moest uit een raam springen om aan de vlammen te ontsnappen. De Fries snapt dat wel. ,,De trap bij de nooduitgang eindigt bij het platte dak. Maar precies daar woedde de brand. Als je boven staat en de vloer onder je staat in brand, kun je geen kant op.'' Binnen hingen volgens hem poederblussers en bij aankomst in de Airbnb is hem verteld waar de nooduitgang is. ,,De nooduitgang komt uiteindelijk uit op een binnenplaats, zeiden ze. Maar daar heb ik niet gekeken. Je gaat er ook niet vanuit dat dat nodig is. Ik voelde me er wel veilig.''

Dat was mijn kamer tijdens #kermisfm Ben amper een dag thuis of de hut fikt af. Voelt vreemd...... #brandtilburg #brandfebo #tilburgsekermis2017 #tilburg #febotilburg Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Aug 2017 om 1:55 PDT

Rinsma kent het gerucht dat de brand is ontstaan bij de wasmachine en droger. ,,Dat is goed mogelijk, die stonden daar bij de trap. Daar lag ook de opslag van de FEBO. Er stonden doosjes en schaaltjes. De werkkleding van de FEBO werd hier ook gewassen.''

Klacht

De Fries huurde het appartement om zich tien dagen te kunnen storten op het vrijwilligersproject Kermis FM. Maar hij was allesbehalve tevreden. ,,Ik heb Airbnb bij thuiskomst een klacht gestuurd. Ik had een volledig appartement gehuurd, maar ik had eigenlijk alleen een slaapkamer. In de woonkamer op de tweede verdieping sliep ook iemand. En om boven te komen moest ik letterlijk tussen de klanten van de FEBO door lopen. Maar ik heb vanochtend maar weer gemaild, dat het appartement in rook is opgegaan.''