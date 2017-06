Slachtoffer (22) Tilburgse fietsaanrander: 'Hij wachtte me op en reed me achterna'

,,Ik wist meteen dat hij het was, herkende hem aan zijn fiets van de vorige keer dat ik hem had gezien. Hij stond me op te wachten en fietste me nog achterna. Ik ben er erg van geschrokken", zegt de vrouw die graag anoniem wil blijven.

Serieus genomen

Ze wijst erop dat diverse Randstad-gemeenten straatintimidatie (naroepen, sissen, achternalopen of ander opdringerig gedrag) in hun algemene plaatselijke verordening hebben staan of gaan opnemen. Daardoor kan een dader makkelijker worden gepakt. ,,Het is een start. En we zijn bezig met het project Safe Streets in verschillende steden. We willen het ook graag in Tilburg starten in samenwerking met de gemeente." Een brief aan burgemeester Peter Noordanus hierover is de deur uit.