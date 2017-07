De SSH pakt illegale Airbnb-verhuur aan

12:10 TILBURG – SSH, specialist in studentenhuisvesting met onder meer studentenkamers in Tilburg, heeft de afgelopen weken verschillende klachten en meldingen ontvangen over overlast van toeristen die verblijven in woningen van de SSH. Diverse appartementen van de organisatie worden zonder toestemming aangeboden via (onder meer) Airbnb.