Sluiproutes: in het dorp zie je hoe druk het op de A58 is

MOERGESTEL/DIESSEN - Niet alleen de forens heeft de buik vol van de A58, ook omwonenden verfoeien de snelweg maar al te vaak. In de serie over de A58-files: het leed dat sluipverkeer heet.

Om te weten of het vast staat op de A58, hoeven ze nooit naar de file-informatie te luisteren. De verkeersbrigadiers in Moergestel zien dat wel met eigen ogen. Als er weer een pak sluipverkeer door het dorp dendert, weet iedereen genoeg. Op de A58 staan ze weer stil!

Dat gebeurt vaak. Veel te vaak, vindt Trees Verhoeven, zelf ook verkeersbrigadier. ,,Het is steeds erger geworden." Moergestel is een van de dorpen die zucht onder de filedruk op de snelweg. Een eindje verderop is Spoordonk en Oirschot hetzelfde lot beschoren. Aan de andere kant van de snelweg zijn Diessen, Middelbeers en Oostelbeers de klos. ,,De stroom door het dorp is de graadmeter van hoe het er op de snelweg voor staat”, zegt Diessenaar Pum Donders, terwijl hij op een vroege dinsdagochtend met zijn hond het dorp in loopt. Vele, vele auto’s komen hem over de rijbaan van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot achterop.

Forenzen en vrachtwagenchauffeurs

De issues in de dorpen laten zich raden. Al die forenzen, maar ook vrachtwagenchauffeurs die denken in de dorpen sneller af te zijn, maken de weg onveilig. In Moergestel is het nu zo erg dat bewoners van woonzorgcentrum Stanislaus soms de deur niet meer uit durven. ,,Zij moeten met hun scootmobiels over de weg rijden, maar die is veel te smal", vertelt Trees Verhoeven. Het zware vrachtverkeer bezorgt de scootmobielers zoveel angst dat er al massaal handtekeningen opgehaald werden om de gemeente wakker te schudden.

Het dorp is simpelweg niet berekend op al dat doorgaande verkeer, zeggen de Moergestelnaren verder. Verhoeven moet deze ochtend bijvoorbeeld een groepje kinderen behoeden voor een vrachtwagen die ruimte nodig heeft om de bocht te nemen. Maar ze maakte gekkere dingen mee. ,,Het is ook gebeurd dat de verkeersbrigadier op de straat stond en een automobilist er over de stoep langs reed.” Nee, sluipverkeer is niet zo geduldig. Het is niet voor niets de file uitgevlucht.

Hoop

Er gloort hoop, dat wel. De A58 tussen Eindhoven en Tilburg wordt immers verbreed van twee naar drie rijstroken. ,,Dan zal het hier wel een stuk ontlast zijn”, zegt Pum Donders in Diessen. Maar dat werk is vermoedelijk pas in 2023 klaar.

Ondertussen roert ook de provincie zich. Volgend jaar wil die beginnen met de reconstructie van de weg door Diessen zelf, de N395. Ook de weg van Tilburg naar Reusel wordt onder handen genomen, inclusief de afslag bij Hilvarenbeek.Op zich een kans op verbetering, zegt Donders. ,,Meer verkeerscapaciteit, met minder risico’s voor kruisend verkeer. Met name voetgangers en fietsers. Dat is nu het grote probleem.” Maar over hoe je meer auto’s en meer veiligheid kunt verenigen zullen de Diessenaren en de ambtenaren van het provinciehuis nog een stevig robbertje moeten vechten. Op dit moment botsen de ideeën stevig.