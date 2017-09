Smolders wil meebesturen in Tilburg: 'Het is nu of nooit'

,,De samenhang in wijken en dorpen moet terug. Ik wil de motor zijn in netwerken die dat voor elkaar moeten krijgen", zegt hij. ,,En waar het serieus mis gaat, bij voorbeeld met verloedering of jeugdoverlast, ga ik eropaf. Mensen in de wijk moeten zien dat er dan à la minute een wethouder is."

Na alle investeringen op die vierkante kilometer in de binnenstad, zijn nu de dorpen en wijken aan de beurt, zo bepleit Smolders in zijn verkiezingsprogramma. ,,Als je daar investeert wordt het ook een stuk makkelijker de mensen mee te krijgen."

Een belangrijke rol ziet hij voor een nieuw type multifunctionele handhavers die moeten gaan toezien op de leefbaarheid en veiligheid. ,,Dat is hard nodig zolang de beloftes voor meer blauw op straat maar niet waargemaakt worden." Smolders trok vorige week al veel aandacht met zijn voorstel om de hondenbelasting af te schaffen en kattenpoep aan te pakken.

Haatcampagne

De wens om mee te besturen koestert Smolders al sinds hij in 2006 met vijf zetels in de Tilburgse raad kwam. Maar hij werd herhaaldelijk buiten de coalitie-besprekingen gehouden. In 2010 haakte hij voortijdig af, nadat een 'haatcampagne'vanuit politiek en media zijn gezondheid had aangetast.