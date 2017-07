Sociale woontoren Talent Square in Tilburg 'zo goed als zeker van de baan'

Binnenstad krijgt fietsvakken voor kortparkeerders & 'fietsruimzone' wordt uitgebreid

11:12 Vrij 14 juli: Fietsvakken in de binnenstad waar je één of twee uur kort de fiets kunt parkeren. Op die manier wil het college van B en W de overlast van wildgeparkeerde fietsen in de binnenstad indammen. Daarnaast wordt de 'fietsruimzone' - het gebied waar verkeerd gestalde fietsen worden geruimd - opnieuw uitgebreid.