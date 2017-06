Sporthelden als Gullit en Perez komen een potje golfen in Tilburg

Het is een golfevenement dat verdeeld is in drie toernooien, namelijk de Legends Golf Trophy, de ING Cup en het KLM Open Wildcard toernooi. De Legends Golf Trophy is de Ryder Cup voor (ex-) topsporters waarin tien Nederlandse en tien Europese legendes het tegen elkaar opnemen. Maar er is van alles te doen voor jong en oud. Zo kan men een gratis golfles volgen en kunnen kinderen meedoen aan diverse golfspellen. Ook treedt Edsilia Rombley vrijdag 7 juli om 18.30 uur op.