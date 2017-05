Spraakmakende ontvoering met Brabantse verdachten gevolg van drugsruzie

Schreeuw het van het dak: JE MOET NIET

16:29 TILBURG - Op het dak van de Audax-zaal bij Theaters Tilburg staat sinds kort het lichtkunstwerk 'JE MOET NIET'. Dat werk is bedacht en uitgevoerd door Lucas De Man. Deze acteur en regisseur is verbonden aan toneelgezelschap Het Zuidelijk Toneel in Tilburg.