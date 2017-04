Strafwerk voor verdachten sexting Tilburg: excuusbrief aan slachtoffer

Houden ze zich aan deze twee voorwaarden, dan worden ze verder niet meer vervolgd in de sextingzaak, die begin vorig jaar veel stof deed opwaaien. Martine Pilaar, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, vindt niet dat de twee er met dit voorwaardelijk sepot makkelijk vanaf komen. ,,300 euro is een fors bedrag voor jongens van deze leeftijd.”

Vorig jaar januari bleek uit onderzoek van het Brabants Dagblad dat tientallen weinig tot niets verhullende foto’s van minderjarige Tilburgse meisjes tegen hun wil rondgingen op sociale media. De foto’s waren bijvoorbeeld te vinden op Instagram-accounts, die dan weer werden gevolgd door Tilburgse jongens, vaak ook klas- of schoolgenoten van de meisjes. De zaak speelde met name op het Vakcollege, een vmbo-school.

Meerdere slachtoffers deden aangifte, maar slechts een van hen voegde zich als benadeelde in het proces. Zij is degene aan wie de twee jongens hun brief moeten schrijven en een schadevergoeding dienen te betalen.