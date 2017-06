The Boy Next Door breekt door; Tilburgse Lex maakt zomerhit met Jody Bernal

Enige tijd later had The Boy Next Door met een van zijn managers (Linda Gommers van Bad Manor) een afspraak bij Spinnin’ Records, de grootste platenmaatschappij ter wereld. Toen Lex zijn versie van ‘La Colegiala’ daar liet horen, was Spinnin’ Records enthousiast. Hij kreeg samen met Fresh Coast de kans om het nummer opnieuw te maken, zodat de platenmaatschappij het nummer officieel uit kon brengen. Bij de nieuwe versie moesten ook nieuwe vocalen. En gelukkig was co-manager Mano Meijer van Dedicated Management, het management van Lex, bevriend met Jody Bernal. Bernal kende het originele nummer en wilde graag meewerken aan de nieuwe versie.

Goede vriendschap

,,Sinds onze samenwerking is hij een goede vriend van me geworden. Mensen vragen wel eens of ik het jammer vind dat Jody alle aandacht krijgt, maar dat is echt niet zo. Er is echt wel over nagedacht om met hem samen te werken. Als we dat niet hadden gedaan, was ons nummer niet zo bekend geworden als nu het geval is. De weg die we hadden moeten belopen zonder Jody was zeker een stuk langer geweest.”