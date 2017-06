Tienduizenden euro's schade door ingegooide ruiten op Tilburgse basisscholen

Dongen op de eerste plaats in afgifte van e-waste

16:19 DONGEN - Dongen staat op nummer één van de top gemeenten in de afgifte van e-waste. In 2016 is via de gemeentelijke milieustraten gemiddeld 7,1 kilo per Dongense inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) afgegeven aan Wecycle.