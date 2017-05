Tilburg blijft staan op Misdaadmeter, Noordanus wil uit de top 20

KAARTTILBURG - Tilburg blijft staan op plek 17 in de Misdaadmeter van onveilige gemeenten in ons land. Burgemeester Noordanus: ,,We moeten uit de top 20.''

Het aantal inbraken, diefstallen en straatroven in Tilburg is in 2016 verder gedaald, maar het aantal overvallen en mishandelingen nam toe. Het maakt dat de stad voor het tweede jaar op rij op plek 17 in de Misdaadmeter belandt.

Burgemeester Peter Noordanus: ,,Ben ik tevreden? We zijn een heel eind gekomen. Ik ben in 2010 op plek vier begonnen en had met de gemeenteraad de afspraak dat we uit de top vijftien zouden komen. Dat is gelukt. We hebben een behoorlijke rit gemaakt. Zeker ook als je het vergelijkt met andere Brabantse steden.''

Tilburg houdt op de ranglijst van onveilige steden Den Bosch (plek 15) en Breda (16) net boven zich. Eindhoven staat op de tweede plek, alleen Amsterdam scoort slechter.

ZIE OOK: Bekijk hier hoe jouw gemeente scoort op de Misdaadmeter

,,Zijn we nu klaar? Nee, de ambitie moet verder gaan. Tilburg moet uit de top twintig komen. Dat is een goede opdracht voor mijn opvolger'', zegt Noordanus, die per 1 oktober van dit jaar stopt als burgemeester.

Geweld

Deze opvolger kan zich onder meer gaan richten op het terugdringen van het aantal geweldsdelicten, want die namen het afgelopen jaar met 9 procent toe. In 2016 kreeg de politie 982 meldingen van mishandelingen.