Tilburg: limiet 600 marathonlopers bereikt

Tilburger betrapt drie inbrekers in zijn huis en werkt ze de deur uit

9:59 TILBURG - Een bewoner van een huis aan de Hazennest-Oost in Tilburg betrapte vrijdagochtend drie inbrekers in zijn huis. De inbrekers probeerden via de achterdeur binnen te komen. Toen ze dat lukte, sloeg de bewoner met een stok op ze in om ze weg te krijgen.