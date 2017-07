Tilburg pakt rattenoverlast aan

In 2015 klopten 266 Tilburgers erover aan bij de gemeente, vorig jaar waren er 515 meldingen, in de eerste helft van dit jaar zijn er 362 genoteerd. De registratie gaat formeel over ratten en muizen. ,,Maar we gaan ervan uit dat mensen eerder bellen voor een rat dan voor een muis", zegt een woordvoerster. Ratten kunnen onder meer de ziekte van Weil overbrengen.

De gemeente onderzocht de zaak naar aanleiding van raadsvragen van Hans Smolders en Marti de Brouwer (CDA) over een vermeende rattenplaag in het Leijpark. Van een plaag is volgens de gemeente geen sprake, daarom is directe aanpak onnodig. Vorig jaar werd al geklaagd over rattenoverlast bij de Piushaven.

Ziekten

Over de hele stad is een toename te zien van het aantal meldingen. Dat past in een landelijke toename van vooral de bruine, maar ook de zwarte rat, aldus de gemeente. Die hangt weer samen met strengere regels voor het buitengebruik van gif. Sinds 2015 mogen vrijwel alleen nog vallen en klemmen worden gezet.